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Врач заявил об адаптации коронавируса к человеку 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Врач заявил об адаптации коронавируса к человеку
Фото: РИА Новости
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико заявил, что коронавирус адаптируется к человеку. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам эксперта, способность коронавируса вызывать заболевание снижается.
"Вирус, циркулируя среди населения, все-таки адаптируется к человеку и снижается его вирулентность. Наибольшую опасность представляют вирусы, которые вновь появились. Они будут появляться, это несомненно. Каждый год мы видим — одна-две инфекционные болезни", — рассказал Николай Брико.
Он также отметил, что в ноябре-декабре ожидается сезонный подъем заболеваемости коронавирусом. Однако он будет не очень высоким.
Ранее "Рамблер" сообщал, что ученые опровергли миф о группе крови и коронавирусе.
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Коронавирус , Николай Брико , Минздрав РФ
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