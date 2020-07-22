Врач заявил об адаптации коронавируса к человеку 

По словам эксперта, способность коронавируса вызывать заболевание снижается.

"Вирус, циркулируя среди населения, все-таки адаптируется к человеку и снижается его вирулентность. Наибольшую опасность представляют вирусы, которые вновь появились. Они будут появляться, это несомненно. Каждый год мы видим — одна-две инфекционные болезни", — рассказал Николай Брико.

Он также отметил, что в ноябре-декабре ожидается сезонный подъем заболеваемости коронавирусом. Однако он будет не очень высоким.