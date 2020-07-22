Минздрав: доказана эффективность нашей вакцины

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Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что по итогам клинических испытаний доказана эффективность и безопасность российской вакцины от коронавируса. Об этом сообщает "Интерфакс".

По словам Михаила Мурашко, чем больше людей вовлечены в испытания вакцины, тем больше информации смогут получить ученые.

«Поэтому как раз работа на популяции, работа на больших данных — это те требования, которые мы сейчас сформировали и выставляем к пострегистрационному наблюдению», — сказал глава ведомства.

Он отметил, что российская вакцина от COVID-19 может получить регистрационное удостоверение в первой декаде августа.