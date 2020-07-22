Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Минздрав: российская вакцина от COVID-19 безопасна и эффективна 

Анастасия Иванова 1 час назад
Минздрав: доказана эффективность нашей вакцины
Фото: РИА Новости
Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что по итогам клинических испытаний доказана эффективность и безопасность российской вакцины от коронавируса. Об этом сообщает "Интерфакс".
По словам Михаила Мурашко, чем больше людей вовлечены в испытания вакцины, тем больше информации смогут получить ученые.
«Поэтому как раз работа на популяции, работа на больших данных — это те требования, которые мы сейчас сформировали и выставляем к пострегистрационному наблюдению», — сказал глава ведомства.
Он отметил, что российская вакцина от COVID-19 может получить регистрационное удостоверение в первой декаде августа.
«Сегодня еще одна вакцина прошла через этический комитет и получила одобрение (…), должны начаться клинические исследования», — добавил Михаил Мурашко.
Ранее "Рамблер" сообщал, что названы сроки массового производства вакцины в РФ.
Видео дня. Легкий способ избавиться от сосудистой сетки
Коронавирус , Михаил Мурашко , Минздрав РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Врачи назвали напиток, препятствующий раку
Врачи назвали напиток, препятствующий раку
Вирусолог объяснила ошибки тестов на коронавирус
Вирусолог объяснила ошибки тестов на коронавирус
Россияне после COVID-19 стали жутко потеть
Россияне после COVID-19 стали жутко потеть
Простой способ избавиться от сосудистой сетки
Простой способ избавиться от сосудистой сетки
Видео
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
00:52
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
Новости
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
02:56
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
Коронавирус
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Восточная Сибирь начала защищаться от чумы
01:16
Восточная Сибирь начала защищаться от чумы
Болезни и лекарства
Простой способ избавиться от сосудистой сетки
00:51
Простой способ избавиться от сосудистой сетки
Народная медицина
Что известно о российской вакцине от COVID
00:13
Что известно о российской вакцине от COVID
Коронавирус
Простой способ снизить кислотность желудка
04:16
Простой способ снизить кислотность желудка
Болезни и лекарства Народная медицина
Как СССР обуздал чуму и холеру
09:15
Как СССР обуздал чуму и холеру
Болезни и лекарства
Стало понятно, переносят ли комары COVID
00:43
Стало понятно, переносят ли комары COVID
Коронавирус
Названы средства, необходимые для дачной аптечки
10:35
Названы средства, необходимые для дачной аптечки
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение