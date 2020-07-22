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Названы сроки массового производства российской вакцины от COVID-19 

Мира Маркина 3 часа назад
Руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института (МФТИ) Павел Волчков в беседе с РИА Новости назвал сроки массового производства вакцины против коронавируса. По словам эксперта, оно начнется не раньше чем через полгода.
Волчков подчеркнул, что для выпуска продукции по всем стандартам необходим примерно год. Основная сложность заключается в организации и запуске промышленного производства, не исключено, что для них понадобятся дополнительные мощности и новая инфраструктура:
«Если потребуется экстренность, то на некоторые требования закроют глаза, но даже в этом случае, в самых быстрых реалиях, потребуется не меньше шести месяцев».
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что массовый выпуск вакцины от COVID-19 под вопросом.
Коронавирус , Видео , РИА Новости
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