Руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института (МФТИ) Павел Волчков в беседе с РИА Новости назвал сроки массового производства вакцины против коронавируса. По словам эксперта, оно начнется не раньше чем через полгода.

Волчков подчеркнул, что для выпуска продукции по всем стандартам необходим примерно год. Основная сложность заключается в организации и запуске промышленного производства, не исключено, что для них понадобятся дополнительные мощности и новая инфраструктура: