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Вирусолог: ультрафиолет не защищает от передачи коронавируса 

Мира Маркина 1 час назад
Ультрафиолет не защищает от передачи коронавируса
Фото: depositphotos.com
Ведущий научный сотрудник лаборатории экспериментальной вирусологии ФГБУ "Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Г. П. Сомова" Галина Компанец в беседе с РИА Новости сообщила о том, что ультрафиолет убивает COVID-19 на поверхностях, но он не способен защитить от передачи вируса.
Ранее иммунолог, профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи рассказал РИА Новости, что ультрафиолетовое излучение солнечного спектра способно в кратчайшие сроки уничтожить COVID-19. Именно поэтому его можно активно использовать в борьбе с коронавирусом:
"В вирусологии известно давно, что ультрафиолет пагубно влияет на вирусы, в том числе оболочечные — такие, каким является коронавирус. Он действует на клеточную стенку, оболочку вируса. Известно, что на свету, который содержит ультрафиолет, вирусы погибают достаточно быстро. При воздействии ультрафиолета они тоже погибают быстро. Это используется как метод дезинфекции в лабораториях, в том числе тех, где работают с особо опасными вирусами, также в медучреждениях и для обработки поверхностей в боксах биологической безопасности".
Компанец обратила внимание на то, что сейчас все чаще используются установки, обеззараживающие воздух ультрафиолетом, вместо привычного кварцевания. Они избавляют воздух в помещении от вирусов.
При этом эксперт пояснила, что из факта влияния ультрафиолета на вирусы не следует, что человек будет меньше подвержен заболеванию, если он много времени проводит на солнце:
"Здесь много аспектов влияния ультрафиолета. Он в том числе инициирует выработку витамина D, позволяет избежать его дефицита. Любой дефицит в организме — это уменьшение жизнеспособности, ухудшение иммунитета, поэтому в принципе солнечный свет — это хорошо. В жаркое время вирус в окружающей среде, попавший от больного на поверхность чего-то, погибает очень быстро — в течение часа точно. Но если это прямой контакт, например при разговоре, когда лицо не защищено маской, при кашле или чихании, все равно заражение может происходить".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что эксперт рассказал об условии завершения первой волны коронавируса.
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Коронавирус , РИА Новости
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