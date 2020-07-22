Ультрафиолет не защищает от передачи коронавируса

Ведущий научный сотрудник лаборатории экспериментальной вирусологии ФГБУ "Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Г. П. Сомова" Галина Компанец в беседе с РИА Новости сообщила о том, что ультрафиолет убивает COVID-19 на поверхностях, но он не способен защитить от передачи вируса.

Ранее иммунолог, профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи рассказал РИА Новости, что ультрафиолетовое излучение солнечного спектра способно в кратчайшие сроки уничтожить COVID-19. Именно поэтому его можно активно использовать в борьбе с коронавирусом:

"В вирусологии известно давно, что ультрафиолет пагубно влияет на вирусы, в том числе оболочечные — такие, каким является коронавирус. Он действует на клеточную стенку, оболочку вируса. Известно, что на свету, который содержит ультрафиолет, вирусы погибают достаточно быстро. При воздействии ультрафиолета они тоже погибают быстро. Это используется как метод дезинфекции в лабораториях, в том числе тех, где работают с особо опасными вирусами, также в медучреждениях и для обработки поверхностей в боксах биологической безопасности".

Компанец обратила внимание на то, что сейчас все чаще используются установки, обеззараживающие воздух ультрафиолетом, вместо привычного кварцевания. Они избавляют воздух в помещении от вирусов.

При этом эксперт пояснила, что из факта влияния ультрафиолета на вирусы не следует, что человек будет меньше подвержен заболеванию, если он много времени проводит на солнце: