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Эксперт рассказал об условии завершения первой волны коронавируса 

Анастасия Иванова 44 минуты назад
Когда завершится первая волна коронавируса
Фото: depositphotos.com
Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев заявил, что первая волна коронавируса закончится при условии, если COVID-19 переболеют 70-80 процентов населения.
Кроме того, в беседе с «Интерфакс» эксперт опроверг информацию о наступлении второй волны. По его словам, прирост заболевания не означает начало следующей вспышки.
«Какая новая волна? У нас еще первая идет, и будет идти (…) И нет необходимости нагонять страх и, тем более, предусматривать необходимость введения нового карантина»,
— заявил Зверев.
При этом рост заболеваемости осенью действительно возможен. Но он будет связан с другими инфекциями.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что готова российская вакцина против коронавируса.
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Коронавирус , Виталий Зверев , РАН , Интерфакс
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