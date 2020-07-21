Когда завершится первая волна коронавируса

Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев заявил, что первая волна коронавируса закончится при условии, если COVID-19 переболеют 70-80 процентов населения.

Кроме того, в беседе с «Интерфакс» эксперт опроверг информацию о наступлении второй волны. По его словам, прирост заболевания не означает начало следующей вспышки.

«Какая новая волна? У нас еще первая идет, и будет идти (…) И нет необходимости нагонять страх и, тем более, предусматривать необходимость введения нового карантина»,

— заявил Зверев.

При этом рост заболеваемости осенью действительно возможен. Но он будет связан с другими инфекциями.