За последние сутки в России выявлено 5 940 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Из них 26,2% не имели клинических проявлений болезни.
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Кроме того, зафиксировано 85 летальных исходов, за сутки полностью выздоровело 3 258 человек.
Таким образом, всего на сегодняшний день в России выявлено 777 486 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 12 427 летальных исходов, выздоровели 553 602 человека.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что определен самый ранний симптом коронавируса.