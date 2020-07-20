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За последние сутки в России выявлено 5 940 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Из них 26,2% не имели клинических проявлений болезни.

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Кроме того, зафиксировано 85 летальных исходов, за сутки полностью выздоровело 3 258 человек.

Таким образом, всего на сегодняшний день в России выявлено 777 486 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 12 427 летальных исходов, выздоровели 553 602 человека.