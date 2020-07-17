Определен самый ранний симптом коронавируса 

Испанские ученые провели исследование, и выяснили симптом, который раньше остальных проявляется у 29 процентов людей, заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает JAMA Dermatology.

Специалисты обнаружили у 29 процентов наблюдаемых пациентов энатему в ротовой полости — сильную сыпь на слизистой оболочке. Она появлялась на несколько дней раньше других симптомов COVID-19.

В исследовании приняли участие 21 пациент в возрасте от 40 до 69 лет.