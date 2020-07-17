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Определен самый ранний симптом коронавируса 

Анастасия Иванова 1 час назад
Определен самый ранний симптом коронавируса
Фото: depositphotos.com
Испанские ученые провели исследование, и выяснили симптом, который раньше остальных проявляется у 29 процентов людей, заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает JAMA Dermatology.
Специалисты обнаружили у 29 процентов наблюдаемых пациентов энатему в ротовой полости — сильную сыпь на слизистой оболочке. Она появлялась на несколько дней раньше других симптомов COVID-19.
В исследовании приняли участие 21 пациент в возрасте от 40 до 69 лет.
Ранее «Рамблер» писал о новых случаях заражения коронавирусом в России.
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