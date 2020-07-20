Минздрав: вакцина не была доступна «элите»

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов заявил, что вакцина против COVID-19 еще не выпущена в гражданский оборот и ее применение вне рамок клинических исследований пока невозможно.

Таким образом Кузнецов опроверг сообщение информагентства Bloomberg, источники которого рассказали, что вакцина еще в апреле стала доступна для политической и предпринимательской элиты России. Сообщалось, что у топ-менеджеров, крупных бизнесменов и чиновников был доступ к экспериментальной вакцине, которую разработали ученые НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи:

"Вакцину получали добровольцы, официально включённые в испытания. После завершения испытаний будет решаться вопрос ее государственной регистрации. На настоящий момент вакцина в гражданский оборот не выпущена, ее применение вне рамок клинисследований невозможно",

— заявил Кузнецов в беседе с РИА Новости.

Создатели вакцины также сообщили, что им неизвестно, имела ли российская элита доступ к вакцине в апреле. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что у него нет такой информации:

"Ничего не знаю про крупных [бизнесменов], и про мелких тоже".