Минздрав: вакцина не была доступна «элите»

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов заявил, что вакцина против COVID-19 еще не выпущена в гражданский оборот и ее применение вне рамок клинических исследований пока невозможно.
Таким образом Кузнецов опроверг сообщение информагентства Bloomberg, источники которого рассказали, что вакцина еще в апреле стала доступна для политической и предпринимательской элиты России. Сообщалось, что у топ-менеджеров, крупных бизнесменов и чиновников был доступ к экспериментальной вакцине, которую разработали ученые НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи:
"Вакцину получали добровольцы, официально включённые в испытания. После завершения испытаний будет решаться вопрос ее государственной регистрации. На настоящий момент вакцина в гражданский оборот не выпущена, ее применение вне рамок клинисследований невозможно",
— заявил Кузнецов в беседе с РИА Новости.
Создатели вакцины также сообщили, что им неизвестно, имела ли российская элита доступ к вакцине в апреле. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что у него нет такой информации:
"Ничего не знаю про крупных [бизнесменов], и про мелких тоже".
Директор Института фармации и трансляционной медицины Сеченовского университета Вадим Тарасов назвал публикацию Bloomberg "слухами".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что названо главное противопоказание при вакцинации от коронавируса.