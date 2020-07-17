Названы болезни, исключающие вакцинацию от COVID-19

Вакцина от коронавируса не подойдет людям с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы. Об этом сообщил директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в разговоре с РИА Новости.

Гинцбург рассказал, что больные аутоиммунным заболеванием не смогут безопасно вакцинироваться, так как прививка способна спровоцировать обострение хронического заболевания. Он также добавил, что гражданам стоит проконсультироваться с врачом, прежде чем соглашаться на процедуру.

Как сообщает Роспотребнадзор, антитела к коронавирусу есть у каждого четвертого в России.