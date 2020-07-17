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Назвали главное противопоказание при вакцинировании от коронавируса 

Анастасия Иванова 5 часов назад
Названы болезни, исключающие вакцинацию от COVID-19
Фото: depositphotos.com
Вакцина от коронавируса не подойдет людям с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы. Об этом сообщил директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в разговоре с РИА Новости.
Гинцбург рассказал, что больные аутоиммунным заболеванием не смогут безопасно вакцинироваться, так как прививка способна спровоцировать обострение хронического заболевания. Он также добавил, что гражданам стоит проконсультироваться с врачом, прежде чем соглашаться на процедуру.
Как сообщает Роспотребнадзор, антитела к коронавирусу есть у каждого четвертого в России.
Ранее «Рамблер» писал о том, что эксперты уверены, что COVID-19 не исчезнет.
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