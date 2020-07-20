Женские ПЦР-тесты неточны из-за гормонов

Гормональные изменения в организме могут влиять на результаты ПЦР-тестов. Именно поэтому тесты на коронавирус менее точны для женщин. Такое предположение выдвинули китайские ученые.

В доказательство своей гипотезы специалисты привели в пример истории молодых пациенток, у которых анализ становился то отрицательным, то положительным в зависимости от периода менструального цикла.

Российские исследователи считают, что теория их коллег из КНР вполне имеет место. В течение цикла у женщины увеличивается и уменьшается концентрация эстрогенов и прогестерона, что напрямую связано с силой иммунного ответа при попадании возбудителя.

Таким образом, гормональные изменения могут спровоцировать ложноотрицательный результат во время тестирования. Вот почему при неясных диагнозах необходимо проведение повторного тестирования на COVID-19.