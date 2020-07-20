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Гормоны могут влиять на результаты ПЦР-теста 

Мира Маркина 3 часа назад
Женские ПЦР-тесты неточны из-за гормонов
Фото: depositphotos.com
Гормональные изменения в организме могут влиять на результаты ПЦР-тестов. Именно поэтому тесты на коронавирус менее точны для женщин. Такое предположение выдвинули китайские ученые.
В доказательство своей гипотезы специалисты привели в пример истории молодых пациенток, у которых анализ становился то отрицательным, то положительным в зависимости от периода менструального цикла.
Российские исследователи считают, что теория их коллег из КНР вполне имеет место. В течение цикла у женщины увеличивается и уменьшается концентрация эстрогенов и прогестерона, что напрямую связано с силой иммунного ответа при попадании возбудителя.
Таким образом, гормональные изменения могут спровоцировать ложноотрицательный результат во время тестирования. Вот почему при неясных диагнозах необходимо проведение повторного тестирования на COVID-19.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что определен самый ранний симптом коронавируса.
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Коронавирус
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