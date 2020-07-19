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В Сибири придумали особый метод уничтожения COVID-19 за 40 секунд 

Диана Товсепова 59 минут назад
В Сибири научились убивать COVID-19 за 40 секунд
Фото: depositphotos.com
Ученые Новосибирского государственного университета разрабатывают уникальный метод уничтожения вирусных патогенов. Так, они научились воздействовать на COVID-19 методом фотодинамической терапии.
Врачи отмечают, что в РФ такую терапию используют для лечения некоторых форм злокачественных новообразований.
Сибирские ученые впервые провели исследования метода лазерной ФДТ для инактивации коронавирусов с помощью отечественных фотосенсибилизаторов.
«Удовлетворение от проведенного исследования было связано с тем, что вирус можно уничтожить за 40 секунд, используя поток лазерной энергии малой мощности и ничтожно малые количества лекарственных фотосенсибилизаторов. Исследователям удалось не только инактивировать фотодинамическим методом вирусную суспензию SARS-CoV-2, но и доказать, что зараженные вирусом SARS-CoV-2 культуры клеток излечиваются посредством ФДТ», — отмечает пресс-служба НГУ.
Кроме того, ученые-вирусологи из НПО «Вектор» открыли новые противовирусные свойства отечественного препарата «Радахлорин», использующегося для противоопухолевой фотодинамической терапии. Ученые смогли доказать эффективность против коронавируса всемирно известного красителя — метиленового синего.
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Коронавирус , Минздрав РФ
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