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Инфекционист назвал сроки второй волны коронавируса в России 

Елизавета Назарова 5 часов назад
В Минздраве назвали сроки второй волны коронавируса
Фото: depositphotos.com
Главный инфекционист Минздрава, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов рассказал, когда ожидать вторую волну коронавируса в РФ. Об этом сообщает "Интерфакс".
Чуланов пояснил, что осенью будет обычный подъем заболеваемости, в том числе и коронавирусом. При этом, вторая волна ожидается слабее первой.
"Будут формироваться школьные, студенческие, рабочие коллективы рабочие, из отпусков вернется народ. Это всегда приводит к тому, что растет заболеваемость респираторными инфекциями, но мы не ожидаем второй волны такой же силы, как была первая волна", — отметил Чуланов.
Он также отметил, что у многих россиян сформировался иммунитет к коронавирусу и они начали более относится к мерам по предотвращению эпидемии.
Ранее "Рамблер" сообщал, что определен самый ранний симптом коронавируса.
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Коронавирус , Владимир Чуланов , Минздрав РФ
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