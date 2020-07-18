В Минздраве назвали сроки второй волны коронавируса

Главный инфекционист Минздрава , профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов рассказал, когда ожидать вторую волну коронавируса в РФ. Об этом сообщает "Интерфакс".

Чуланов пояснил, что осенью будет обычный подъем заболеваемости, в том числе и коронавирусом. При этом, вторая волна ожидается слабее первой.

"Будут формироваться школьные, студенческие, рабочие коллективы рабочие, из отпусков вернется народ. Это всегда приводит к тому, что растет заболеваемость респираторными инфекциями, но мы не ожидаем второй волны такой же силы, как была первая волна", — отметил Чуланов.

Он также отметил, что у многих россиян сформировался иммунитет к коронавирусу и они начали более относится к мерам по предотвращению эпидемии.