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Эксперты выявили шесть различных форм коронавируса 

Полина Алферова 2 часа назад
Эксперты выявили шесть различных форм коронавируса
Фото: Pixabay
Sky News со ссылкой на ученых из Королевского колледжа Лондона сообщили о том, что в настоящее время выделено шесть форм коронавирусной инфекции нового типа. Специалисты отличают их по симптоматике и градусу серьезности. Классификация позволит определить риск возможных осложнений у пациентов.
Две формы похожи на грипп, им сопутствует головная боль, потеря обоняния. Третья форма напоминает желудочно-кишечные расстройства, для нее характерны диарея и отсутствие аппетита. Четверная форма коронавируса проявляется постоянной усталостью и болью в груди.
Опаснее всего пятая и шестая формы. Пациенты страдают от боли в мышцах, затрудненного дыхания, спутанного сознания. Более половине таких больных необходима госпитализация в стационар. Тогда как среди пациентов с первой формой таких всего 16 процентов.
Ранее «Рамблер» писал, что6 109 новых случаев коронавируса выявлено в России.
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Коронавирус , Sky News
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