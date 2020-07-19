Эксперты выявили шесть различных форм коронавируса 

Sky News со ссылкой на ученых из Королевского колледжа Лондона сообщили о том, что в настоящее время выделено шесть форм коронавирусной инфекции нового типа. Специалисты отличают их по симптоматике и градусу серьезности. Классификация позволит определить риск возможных осложнений у пациентов.

Две формы похожи на грипп, им сопутствует головная боль, потеря обоняния. Третья форма напоминает желудочно-кишечные расстройства, для нее характерны диарея и отсутствие аппетита. Четверная форма коронавируса проявляется постоянной усталостью и болью в груди.