6 109 новых случаев коронавируса выявлено в России 

За последние сутки количество россиян с выявленной коронавирусной инфекцией увеличилось на 6 109 человек. Общее число соотечественников с COVID-19 составило 771 546 человек. Количество выздоровевших пациентов за сутки — 3 481 человек. Скончались 95 человек. За все время выздоровели 550 344 человека, зафиксировано 12 342 летальных исхода.
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Ранее «Рамблер» писал, что в Минздраве назвали сроки второй волны коронавируса.