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6 109 новых случаев коронавируса выявлено в России 

Полина Алферова 4 часа назад
6 109 новых случаев коронавируса выявлено в России
Фото: РИА Новости
За последние сутки количество россиян с выявленной коронавирусной инфекцией увеличилось на 6 109 человек. Общее число соотечественников с COVID-19 составило 771 546 человек. Количество выздоровевших пациентов за сутки — 3 481 человек. Скончались 95 человек. За все время выздоровели 550 344 человека, зафиксировано 12 342 летальных исхода.
  • Москва — 591 
  • Свердловская область — 245 
  • Ханты-Мансийский АО — 237 
  • Нижегородская область — 218 
  • Санкт-Петербург — 202 
  • Алтайский край — 198 
  • Иркутская область — 185 
  • Ямало-Ненецкий АО — 176 
  • Московская область — 171 
  • Мурманская область — 167 
  • Челябинская область — 130 
  • Красноярский край — 127 
  • Ставропольский край — 123 
  • Новосибирская область — 118 
  • Оренбургская область — 116 
  • Ульяновская область — 112 
  • Омская область — 109 
  • Архангельская область — 107 
  • Тюменская область — 107 
  • Воронежская область — 105 
  • Ростовская область — 103 
  • Хабаровский край — 102 
  • Саратовская область — 97 
  • Пермский край — 89 
  • Волгоградская область — 88 
  • Приморский край — 88 
  • Краснодарский край — 75 
  • Республика Коми — 70 
  • Ивановская область — 62 
  • Самарская область — 61 
  • Томская область — 60 
  • Сахалинская область — 59 
  • Республика Башкортостан — 58 
  • Чувашская Республика — 52 
  • Кировская область — 51 
  • Республика Саха (Якутия) — 51 
  • Курганская область — 49 
  • Тульская область — 45 
  • Ленинградская область — 45 
  • Кемеровская область — 45 
  • Белгородская область — 43 
  • Республика Дагестан — 43 
  • Республика Бурятия — 43 
  • Владимирская область — 41 
  • Ярославская область — 41 
  • Тамбовская область — 40 
  • Республика Тыва — 40 
  • Республика Карелия — 39 
  • Амурская область — 39 
  • Орловская область — 38 
  • Рязанская область — 38 
  • Удмуртская Республика — 38 
  • Пензенская область — 37 
  • Республика Хакасия — 37 
  • Камчатский край — 37 
  • Калужская область — 35 
  • Республика Мордовия — 35 
  • Курская область — 33 
  • Смоленская область — 32 
  • Астраханская область — 32 
  • Брянская область — 30 
  • Псковская область — 30 
  • Забайкальский край — 30 
  • Республика Марий Эл — 29 
  • Республика Татарстан — 29 
  • Вологодская область — 27 
  • Карачаево-Черкесская Республика — 27 
  • Тверская область — 26 
  • Республика Алтай — 22 
  • Липецкая область — 21 
  • Новгородская область — 20 
  • Республика Адыгея — 20 
  • Кабардино-Балкарская Республика — 20 
  • Республика Ингушетия — 19 
  • Костромская область — 17 
  • Республика Калмыкия — 17 
  • Республика Северная Осетия — 16 
  • Калининградская область — 14 
  • Магаданская область — 12 
  • Республика Крым — 12 
  • Чеченская Республика — 11 
  • Еврейская АО — 3 
  • Ненецкий АО — 1 
  • Севастополь — 1
Ранее «Рамблер» писал, что в Минздраве назвали сроки второй волны коронавируса.
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Коронавирус , Минздрав РФ
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