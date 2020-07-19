6 109 новых случаев коронавируса выявлено в России 

За последние сутки количество россиян с выявленной коронавирусной инфекцией увеличилось на 6 109 человек. Общее число соотечественников с COVID-19 составило 771 546 человек. Количество выздоровевших пациентов за сутки — 3 481 человек. Скончались 95 человек. За все время выздоровели 550 344 человека, зафиксировано 12 342 летальных исхода.

Москва — 591

Свердловская область — 245

Ханты-Мансийский АО — 237

Нижегородская область — 218

Санкт-Петербург — 202

Алтайский край — 198

Иркутская область — 185

Ямало-Ненецкий АО — 176

Московская область — 171

Мурманская область — 167

Челябинская область — 130

Красноярский край — 127

Ставропольский край — 123

Новосибирская область — 118

Оренбургская область — 116

Ульяновская область — 112

Омская область — 109

Архангельская область — 107

Тюменская область — 107

Воронежская область — 105

Ростовская область — 103

Хабаровский край — 102

Саратовская область — 97

Пермский край — 89

Волгоградская область — 88

Приморский край — 88

Краснодарский край — 75

Республика Коми — 70

Ивановская область — 62

Самарская область — 61

Томская область — 60

Сахалинская область — 59

Республика Башкортостан — 58

Чувашская Республика — 52

Кировская область — 51

Республика Саха (Якутия) — 51

Курганская область — 49

Тульская область — 45

Ленинградская область — 45

Кемеровская область — 45

Белгородская область — 43

Республика Дагестан — 43

Республика Бурятия — 43

Владимирская область — 41

Ярославская область — 41

Тамбовская область — 40

Республика Тыва — 40

Республика Карелия — 39

Амурская область — 39

Орловская область — 38

Рязанская область — 38

Удмуртская Республика — 38

Пензенская область — 37

Республика Хакасия — 37

Камчатский край — 37

Калужская область — 35

Республика Мордовия — 35

Курская область — 33

Смоленская область — 32

Астраханская область — 32

Брянская область — 30

Псковская область — 30

Забайкальский край — 30

Республика Марий Эл — 29

Республика Татарстан — 29

Вологодская область — 27

Карачаево-Черкесская Республика — 27

Тверская область — 26

Республика Алтай — 22

Липецкая область — 21

Новгородская область — 20

Республика Адыгея — 20

Кабардино-Балкарская Республика — 20

Республика Ингушетия — 19

Костромская область — 17

Республика Калмыкия — 17

Республика Северная Осетия — 16

Калининградская область — 14

Магаданская область — 12

Республика Крым — 12

Чеченская Республика — 11

Еврейская АО — 3

Ненецкий АО — 1

Севастополь — 1