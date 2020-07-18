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В России выявлено 6 234 случая коронавируса 

Елизавета Назарова 4 часа назад
В России выявлено 6 234 случая коронавируса
Фото: depositphotos.com
За минувшие сутки в России выявлено 6 234 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб 18 июля.
Всего в РФ зарегистрировано 765 437 случаев коронавируса. Новые инфицированные были обнаружены в 84 регионах. Больше всего в Москве (578), Свердловской области (259) и Ханты-Мансийском АО (247).
Отмечается, что 24,4% людей не имели клинических симптомов болезни.
За сутки скончались 124 человека с коронавирусом. Выздоровели 7 490 человек.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в Минздраве назвали сроки второй волны коронавируса в России.
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Коронавирус , Минздрав РФ
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