Будут ли делать прививку от COVID принудительно 

Смотрите видео и узнайте ответы на самые популярные вопросы о вакцине от коронавируса. Сейчас проходят испытания вакцины на добровольцах и уже есть первые результаты. На какой стадии тесты? Как антитела помогают в создании препаратов от болезни? Будет ли создана только одна вакцина или учёные разрабатывают несколько препаратов? И станут ли нас принуждать к вакцинации от коронавиуса? Обо всём узнайте из ролика.