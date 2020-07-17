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Будут ли делать прививку от COVID принудительно 

Елена Красовская 7 часов назад
Смотрите видео и узнайте ответы на самые популярные вопросы о вакцине от коронавируса. Сейчас проходят испытания вакцины на добровольцах и уже есть первые результаты. На какой стадии тесты? Как антитела помогают в создании препаратов от болезни? Будет ли создана только одна вакцина или учёные разрабатывают несколько препаратов? И станут ли нас принуждать к вакцинации от коронавиуса? Обо всём узнайте из ролика.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что оценена опасность вспышки бубонной чумы в Китае и Монголии для России.
Коронавирус , Видео , ЗОЖ
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