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В России выявлено 6 422 новых случая коронавируса 

Мира Маркина 3 часа назад
В России выявлено 6 422 новых случая коронавируса
Фото: depositphotos.com
За последние сутки в России зафиксировано 6 422 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 26,6% не имели клинических проявлений болезни.
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За сутки выявлено 156 летальных исходов, полностью выздоровели 10 424 человека.
Таким образом, на сегодняшний день в России выявлено 746 369 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 11 770 летальных исходов, выздоровели 523 249 человек.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что в мире началась третья волна коронавируса.
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