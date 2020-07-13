Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В мире началась третья волна коронавируса 

Анастасия Иванова 2 часа назад
В мире началась третья волна COVID-19. С новой вспышкой коронавируса столкнулся Гонконг, сообщает Daily Mail.
Из-за этого там снова ввели ограничительные меры. Власти приняли решение частично закрыть кафе, магазины и спортивные залы. Теперь в общественном месте можно обслуживать не более четырех человек. Кроме того, в Гонконге возобновили масочно-перчаточный режим.
«Мы обеспокоены тем, что с таким количеством источников инфекции в мире может появится новая масштабная вспышка», — рассказала представитель местного департамента здравоохранения Чуанг Шук-кван.
Согласно последним данным, в мире зафиксировано 12 970 605 случаев коронавируса.
Ранее "Рамблер" сообщал, что названа дата выпуска вакцины от COVID-19 в России.
Коронавирус , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Правительство снова закрывает страну на карантин»
«Правительство снова закрывает страну на карантин»
Как тело сигнализирует о повышенном тестостероне
Как тело сигнализирует о повышенном тестостероне
Ученые сделали сенсационное заявление о COVID-19
Ученые сделали сенсационное заявление о COVID-19
Простой тест, который определит степень алкоголизма
Простой тест, который определит степень алкоголизма
Видео
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
00:52
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
Новости
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
02:56
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
Коронавирус
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Как жить с метеозависимостью
01:39
Как жить с метеозависимостью
ЗОЖ
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
«Чёрная смерть» подступила к границам России
08:08
«Чёрная смерть» подступила к границам России
Болезни и лекарства
Как подействовала вакцина от COVID на добровольцев
00:15
Как подействовала вакцина от COVID на добровольцев
Болезни и лекарства
Первый признак старости, который все игнорируют
04:39
Первый признак старости, который все игнорируют
ЗОЖ
В мире началась третья волна коронавируса
00:57
В мире началась третья волна коронавируса
Коронавирус
Как понять, что у вас метеозависимость
03:30
Как понять, что у вас метеозависимость
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение