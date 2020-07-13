В мире началась третья волна коронавируса 

В мире началась третья волна COVID-19. С новой вспышкой коронавируса столкнулся Гонконг, сообщает Daily Mail.

Из-за этого там снова ввели ограничительные меры. Власти приняли решение частично закрыть кафе, магазины и спортивные залы. Теперь в общественном месте можно обслуживать не более четырех человек. Кроме того, в Гонконге возобновили масочно-перчаточный режим.

«Мы обеспокоены тем, что с таким количеством источников инфекции в мире может появится новая масштабная вспышка», — рассказала представитель местного департамента здравоохранения Чуанг Шук-кван.

Согласно последним данным, в мире зафиксировано 12 970 605 случаев коронавируса.