Директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, когда в России выпустят вакцину от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, вакцина станет доступна для граждан России в середине августа. Он выразил надежду, что прививку можно будет сделать бесплатно в поликлинике.

«Вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот 14—15 августа», — сообщил эксперт.

Александр Гинцбург отметил, что частные компании начнут производить препарат в сентябре.

Французский эпидемиолог Арно Фонтане считает, что эффективная вакцина от коронавируса не появится раньше 2021 года. По мнению специалиста из Королевского колледжа Лондона Кэти Дорес, препарат может перестать действовать через пару месяцев.