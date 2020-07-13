Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названа дата выпуска вакцины от коронавируса в России 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, когда в России выпустят вакцину от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам эксперта, вакцина станет доступна для граждан России в середине августа. Он выразил надежду, что прививку можно будет сделать бесплатно в поликлинике.
«Вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот 14—15 августа», — сообщил эксперт.
Александр Гинцбург отметил, что частные компании начнут производить препарат в сентябре.
Французский эпидемиолог Арно Фонтане считает, что эффективная вакцина от коронавируса не появится раньше 2021 года. По мнению специалиста из Королевского колледжа Лондона Кэти Дорес, препарат может перестать действовать через пару месяцев.
Ранее "Рамблер" сообщал, что раскрыты все опасные симптомы коронавируса.
Коронавирус , Видео , Александр Гинцбург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США ожидают рост числа смертей от коронавируса
В США ожидают рост числа смертей от коронавируса
В РФ выявлено более 6,5 тысяч случаев COVID-19
В РФ выявлено более 6,5 тысяч случаев COVID-19
Подтверждена эффективность средства от COVID-19
Подтверждена эффективность средства от COVID-19
ВОЗ: пик пандемии коронавируса еще не достигнут
ВОЗ: пик пандемии коронавируса еще не достигнут
Видео
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
00:52
Россиянина обматерили и выгнали из больницы
Новости
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
02:56
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
Коронавирус
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Как жить с метеозависимостью
01:39
Как жить с метеозависимостью
ЗОЖ
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
«Чёрная смерть» подступила к границам России
08:08
«Чёрная смерть» подступила к границам России
Болезни и лекарства
Как подействовала вакцина от COVID на добровольцев
00:15
Как подействовала вакцина от COVID на добровольцев
Болезни и лекарства
Первый признак старости, который все игнорируют
04:39
Первый признак старости, который все игнорируют
ЗОЖ
Как понять, что у вас метеозависимость
03:30
Как понять, что у вас метеозависимость
ЗОЖ
Копеечные методы избавления от боли в сердце
02:34
Копеечные методы избавления от боли в сердце
Народная медицина ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение