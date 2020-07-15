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Российские ученые получили антитела, нейтрализующие коронавирус 

Мира Маркина 4 часа назад
Ученые новосибирского Института молекулярной и клеточной биологии (ИКБМ) СО РАН первыми в России получили антитела, который нейтрализуют коронавирус. Как сообщает ТАСС, данное исследование может положить начало для создания специальных терапевтических и профилактических средств в борьбе с коронавирусом.
Кроме того, результаты данной работы помогут в изучении особенностей иммунных механизмов при заражении коронавирусной инфекцией, а также при создании вакцин. Для получения антител были использованы образцы крови доноров, уже переболевших COVID-19, и уникальная технология сортировки единичных B-лимфоцитов, клеток, отвечающих за формирование иммунитета.
Антитела, которые были получены в Новосибирске, способны блокировать взаимодействие возбудителя болезни и клеточного рецептора ACE2, белка, который встроен в клеточную мембрану. Это предотвращает проникновение вируса в клетки-мишени.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что ученые рассказали о влиянии капусты на коронавирус.
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Коронавирус , Видео , РАН
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