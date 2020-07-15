Ученые новосибирского Института молекулярной и клеточной биологии (ИКБМ) СО РАН первыми в России получили антитела, который нейтрализуют коронавирус. Как сообщает ТАСС, данное исследование может положить начало для создания специальных терапевтических и профилактических средств в борьбе с коронавирусом.

Кроме того, результаты данной работы помогут в изучении особенностей иммунных механизмов при заражении коронавирусной инфекцией, а также при создании вакцин. Для получения антител были использованы образцы крови доноров, уже переболевших COVID-19, и уникальная технология сортировки единичных B-лимфоцитов, клеток, отвечающих за формирование иммунитета.

Антитела, которые были получены в Новосибирске, способны блокировать взаимодействие возбудителя болезни и клеточного рецептора ACE2, белка, который встроен в клеточную мембрану. Это предотвращает проникновение вируса в клетки-мишени.