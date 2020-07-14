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Ученые рассказали о влиянии капусты на коронавирус 

Елизавета Назарова 5 часов назад
Ученые рассказали о влиянии капусты на коронавирус
Фото: depositphotos.com
Группа исследователей Университета Монпелье во Франции нашла зависимость между капустой и низкой смертностью от коронавируса. Об этом сообщает The Sun.
Ученые уверены, что капуста может быть продуктом, который "убивает" коронавирус. Они выяснили, что в странах, где любят капусту, была зафиксирована низкая смертность от коронавируса. Например, в Германии и Южной Корее.
Эксперты также отметили, что в капусте содержатся полезные антиоксиданты. Так, в квашеной капусте нашли соединения, которые усиливают защиту организма от патогенов и препятствуют тяжелому течению коронавируса.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в мире началась третья волна коронавируса.
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