Страны Европы активно готовятся ко второй волне пандемии коронавируса.

Так, в Великобритании с 24 июля вводится обязательное ношение защитных масок в замкнутых пространствах. По мнению руководителя Минздрава Соединенного Королевства, это снизит риск заражения COVID-19, а также позволит сотрудникам, которые ежедневно работают с клиентами, быть уверенным в том, что они не подхватят инфекцию на работе.

"Продавцы и продавщицы, кассиры, охранники были предрасположены больше других заразиться коронавирусом. И убедительное свидетельство — статистика. Уровень смертности от КОВИД-19 среди представителей этих профессий на три четверти выше, чем в общем по стране",

— заявил Мэтт Хэнкок.

Тем временем во Франции с 1-го августа также вводится обязательное ношение масок во всех закрытых помещениях.

Австрия, опасаясь ввоза инфекцию из-за рубежа, с 15-июля закрыла границы для девяти стран Балкан и Южной Европы.