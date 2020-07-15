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Страны Европы готовятся ко второй волне пандемии 

Мира Маркина 4 часа назад
Страны Европы активно готовятся ко второй волне пандемии коронавируса.
Так, в Великобритании с 24 июля вводится обязательное ношение защитных масок в замкнутых пространствах. По мнению руководителя Минздрава Соединенного Королевства, это снизит риск заражения COVID-19, а также позволит сотрудникам, которые ежедневно работают с клиентами, быть уверенным в том, что они не подхватят инфекцию на работе.
"Продавцы и продавщицы, кассиры, охранники были предрасположены больше других заразиться коронавирусом. И убедительное свидетельство — статистика. Уровень смертности от КОВИД-19 среди представителей этих профессий на три четверти выше, чем в общем по стране",
— заявил Мэтт Хэнкок.
Тем временем во Франции с 1-го августа также вводится обязательное ношение масок во всех закрытых помещениях.
Австрия, опасаясь ввоза инфекцию из-за рубежа, с 15-июля закрыла границы для девяти стран Балкан и Южной Европы.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что ученые рассказали о влиянии капусты на коронавирус.
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Коронавирус , Видео
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