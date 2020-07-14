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Врач: отмена режима изоляции для приезжих приведет к вспышке COVID-19 

Стелла Шмель 5 часов назад
Отмена режима изоляции для приезжих с высокой вероятностью приведет к вспышке заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Так считает врач-терапевт, член профсоюза врачей города Москвы «Действие» Альбина Стрельченко. Свою точку зрения она высказала в интервью "Общественной службе новостей".
По мнению специалиста, как только въезжающим в Россию будет разрешено не изолироваться, это приведет к тому туристы и мигранты разнесут инфекцию внутри своих семей и ближайшего круга общения.
Впрочем, отмечает специалист, самоизоляцию соблюдает все меньше людей, поэтому значительно это ни на что не повлияет.
Другое дело, считает Стрельченко, когда речь идет о людях, въезжающих в стран из мест с большей заболеваемостью:
"Если будут приезжать люди из тех регионов, где большая заболеваемость, то можно говорить о локальных вспышках. Заболеваемость есть и сейчас, она никуда не делась. Речь идёт о семьях, каких-то коллективах, где один человек заболеет и передаст",
— считает врач.
Напомним, с 15 июля в России будет отменен двухнедельных режим изоляции для въезжающих в страну. Вместо этого прибывшие должны будут предоставить справку об отрицательном тесте на коронавирус.
Ранее "Рамблер" писал, что ученые рассказали о влиянии капусты на коронавирус.
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Коронавирус , Видео
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