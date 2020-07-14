В России выявлено 6 248 новых случаев коронавируса 

За минувшие сутки в России выявлено 6 248 человек, инфицированных коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи обнаружены в 83 регионах. Больше всего зарегистрировано в Москве (613), Санкт-Петербурге (281) и Ханты-Мансийском АО (268). Из всех инфицированных 24,5% не имели клинических симптомов. За сутки выздоровели 8 804 человека, зафиксировано 175 летальных исходов.

Всего в России за все время зарегистрировано 739 947 случаев коронавируса, выздоровели 512 825 человек, скончались — 11 614.