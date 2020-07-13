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В США умер сходивший на коронавирусную вечеринку мужчина 

Анастасия Иванова 1 час назад
Мужчина сходил на коронавирусную вечеринку и умер
Фото: depositphotos.com
В США умер 30-летний мужчина, сходивший на коронавирусную вечеринку. Об этом пишет Reuters.
Пациент из Техаса не верил в существование коронавируса до того, как попал в больницу.
«Мне кажется, я совершил ошибку. Я думал, что это обман, но это не так», — привела последние слова больного главный врач Методистской больницы в Сан-Антонио Джейн Эпплби.
Медик призналась, что рассказала о произошедшем из-за роста новых случаев COVID-19 в США, а не для того, чтобы люди паниковали.
«Мы просто пытаемся сообщить о реальных случаях, чтобы помочь общественности осознать, что этот вирус весьма серьезен и быстро распространяется».
Коронавирусные вечеринки устраивают для того, чтобы заразиться вирусом. Кто-то принимает в них участие с целью получить денежный приз, а кто-то так же, как и скончавшийся мужчина, не верит в существование COVID-19.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что выяснилось, кто не заразится коронавирусом.
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Коронавирус , Reuters
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