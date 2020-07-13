Иммунолог Николай Крючков назвал три сценария, при которых человек на заразится коронавирусом.
По словам специалиста, человек не заразится COVID-19 или переболеет им в легкой форме в следующих случаях: если у него от природы сильный иммунитет, если у человека сильный иммунный ответ, например, в случае перекрестного иммунитета, а также если организм не склонен к тромбозам и неадекватным иммунным реакциям.
Эксперт пояснил, что в первом случае скорее всего симптомов коронавируса у человека не будет, но и иммунитет к нему не выработается. Во втором случае в организме пациента, вероятно, будут антитела или иммунные Т-клетки памяти. Как подчеркнул медик, сильный иммунный ответ и перекрестный иммунитет возникают после того, как человек переболел чем-то вирусным.
"Подобное возможно, как правило, у людей, которые переболели сезонными коронавирусами, условно «обычными» простудами. В их организме в таком случае могут сохраниться сильные антитела или иммунные Т-клетки памяти, оставшиеся от предыдущих встреч с сезонными коронавирусами",
— приводит слова эксперта "КП".
Третий сценарий возможен, когда человек хоть и заразился коронавирусом, но его иммунный ответ действует в обычном порядке:
"Кто-то может даже не заметить, не обратить внимания. Например, покашлял пару дней и всё. При этом инфекция была, и специфический иммунитет остаётся".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что у переболевших COVID-19 выявили сбой иммунитета.