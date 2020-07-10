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У переболевших COVID-19 выявили сбой иммунитета 

Диана Товсепова 3 часа назад
У переболевших COVID-19 выявили сбой иммунитета
Фото: depositphotos.com
Ученые из Института вирусологии Уханя обнаружили, что у людей, переболевших коронавирусом, появились длительные сбои иммунитета.
Медики проверили, как коронавирус воздействует на лимфоциты — клетки крови, отвечающие за иммунитет. Так, выяснилось, что типичным симптомом у пациентов с COVID-19 является лимфопения — снижение уровня лимфоцитов в крови.
Ученые проанализировали состояние 55 вылечившихся от коронавирусной инфекции пациентов, чтобы проследить за изменением числа иммунных клеток в крови.
Так например, снижение уровня лимфоцитов вызывает СПИД, но тогда повреждение иммунной системы становится хроническим. А вот при поражении коронавирусом такие изменения обратимы, однако могут сохраняться длительное время.
Если человек заражается новым вирусом, в организме увеличивается число лимфоцитов, которые должны бороться с патогеном. Об этом СМИ рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.
"А после инфекции в организме происходит "демобилизация", так как такое количество активированных Т-клеток и В-клеток уже не нужно", — объяснил ученый.
Ранее "Рамблер" рассказывал о повышающих риск мутациях при коронавирусе.
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