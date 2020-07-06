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Найдены повышающие риск гибели от COVID-19 мутации 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Найдены повышающие риск гибели от COVID-19 мутации
Фото: РИА Новости
Ученые из Великобритании обнаружили пять генетических мутаций, которые повышают вероятность смертельного исхода у больных коронавирусом до 13 раз. Научная работа опубликована на портале medRxiv.
Ученые выяснили, что данные мутации являются довольно редкими. Они связаны с потерей способности управлять иммунной и стрессовой реакцией на проникновение коронавируса в организм.
В рамках проекта ученые протестировали на коронавирус почти шесть тысяч человек и изучили статистику смертности в стране.
Перенесли COVID-19 примерно 1,4 тысячи пациентов, принявших участие в исследовании. Умерли 193 человека. Ученые сравнили наборы мелких мутаций у погибших и выздоровевших пациентов и обнаружили пять мутаций в четырех генах — ERAP2, BRF2, TMEM181 и ALOXE3. Оказалось, они повышают риск умереть от коронавируса в 5-13 раз.
Эти гены влияют на производство антител, регуляцию иммунного ответа на вирусы в организме и подавление стресса. У европейцев такие генетические изменения встречаются в геномах 0,1-0,6 процента случаев. При этом у семи процентов африканцев наблюдается вариация ALOXE3. Ученые предположили, что этим можно объяснить их уязвимость перед коронавирусом.
Ранее "Рамблер" сообщал, чтораскрыта смертельная опасность антисептиков.
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