Найдены повышающие риск гибели от COVID-19 мутации 

Ученые из Великобритании обнаружили пять генетических мутаций, которые повышают вероятность смертельного исхода у больных коронавирусом до 13 раз. Научная работа опубликована на портале medRxiv.

Ученые выяснили, что данные мутации являются довольно редкими. Они связаны с потерей способности управлять иммунной и стрессовой реакцией на проникновение коронавируса в организм.

В рамках проекта ученые протестировали на коронавирус почти шесть тысяч человек и изучили статистику смертности в стране.

Перенесли COVID-19 примерно 1,4 тысячи пациентов, принявших участие в исследовании. Умерли 193 человека. Ученые сравнили наборы мелких мутаций у погибших и выздоровевших пациентов и обнаружили пять мутаций в четырех генах — ERAP2, BRF2, TMEM181 и ALOXE3. Оказалось, они повышают риск умереть от коронавируса в 5-13 раз.

Эти гены влияют на производство антител, регуляцию иммунного ответа на вирусы в организме и подавление стресса. У европейцев такие генетические изменения встречаются в геномах 0,1-0,6 процента случаев. При этом у семи процентов африканцев наблюдается вариация ALOXE3. Ученые предположили, что этим можно объяснить их уязвимость перед коронавирусом.