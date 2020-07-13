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Ученые назвали все опасные симптомы коронавируса 

Мира Маркина 46 минут назад
Ученые Колумбийского университета в США выяснили, что COVID-19 поражает не только дыхательные пути, но и другие органы. Именно поэтому коронавирус нельзя рассматривать только как респираторное заболевание. Обзор, в котором перечислены все самые опасные симптомы, которые провоцирует инфекция, опубликован в журнале Nature Medicine.
Как отмечают авторы работы, коронавирус может вызвать тромботические осложнения, дисфункцию миокарда и аритмию, острые коронарные синдромы, острое повреждение почек, желудочно-кишечные симптомы, гипергликемию и кетоз, а также неврологические расстройства, поражение глаз и кожи.
Кроме того, по мнению исследователей, высок показатель пациентов (5-10%), которым необходим диализ. Неврологические симптомы встречаются у трети пациентов.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Мясников рассказал, как вести себя при следующей вспышке коронавируса.
Коронавирус , Видео
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