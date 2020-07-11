Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мясников рассказал, что делать при следующей вспышке коронавируса 

Елизавета Назарова 1 час назад
«Коронавирус пришел навсегда»
Фото: Кадр из видео
Врач и телеведущий Александр Мясников подвел итоги своего опыта борьбы с коронавирусом. Об этом он высказался в своем Telegram-канале.
Мясников заявил, что COVID-19 будет приходить к людям в качестве вспышек, поэтому надо подготовиться к следующим волнам инфекции. Он также пояснил, что жизни больных коронавирусом почему-то оказывались важнее тех, кто вызывал скорую с инфарктом.
По мнению врача, нужно создать отдельную службу для транспортировки инфекционных больных. По его мнению, скорая не сможет вылечить зараженного, а так, у других людей с заболеваниями отнимают время.
Вторым пунктом для подготовки к следующей вспышке он назвал организацию инфекционных больниц. Сделать это нужно для того, чтобы медицина не рухнула.
Далее медик заявил, что нужно развивать телемедицину в каждой поликлинике, чтобы спасти врачей. Он уверен, что они смогут оказать помощь по видеосвязи.
Четвертым пунктом, по мнению Мясников, нужно изолировать группы риска.
"Мы знаем, что КОВИД тяжело переносит лишь около 15% людей и точно знаем эти группы риска: пожилые, полные, диабетики, гипертоники, другие хроники, заядлые курильщики. Ну и Афро-американцы, Латинос, Азиаты— это про США"
Последним пунктом врач назвал то, что нужно перестать пугать население коронавирусом. Он уверен, что от всех инфекционных болезней спасает сильный иммунитет, поэтому он призвал всех бросать вредные привычки, бороться с ожирением и заниматься спортом.
"Раз новый коронавирус пришёл навсегда, то перестать им пугать население. Наоборот— учить население с ним сосуществовать"
Ранее "Рамблер" сообщал, что найден новый фактор, который повышает риск смерти при коронавирусе.
Видео дня. Первый признак старости, который все игнорируют
Комментарии 1
Коронавирус , Александр Мясников
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Простой тест, который определит степень алкоголизма
Простой тест, который определит степень алкоголизма
Первый признак старости, который все игнорируют
Первый признак старости, который все игнорируют
Российское лекарство от COVID-19 оказалось опасным
Российское лекарство от COVID-19 оказалось опасным
Что будет с телом, если перестать пить спиртное
Что будет с телом, если перестать пить спиртное
Видео
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
02:56
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
Коронавирус
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Как подействовала вакцина от COVID на добровольцев
00:15
Как подействовала вакцина от COVID на добровольцев
Болезни и лекарства
Первый признак старости, который все игнорируют
04:39
Первый признак старости, который все игнорируют
ЗОЖ
Как понять, что у вас метеозависимость
03:30
Как понять, что у вас метеозависимость
ЗОЖ
Копеечные методы избавления от боли в сердце
02:34
Копеечные методы избавления от боли в сердце
Народная медицина ЗОЖ
Что поможет избежать солнечных ожогов в жару
03:23
Что поможет избежать солнечных ожогов в жару
ЗОЖ
Как уберечься от укусов комаров и мух
07:07
Как уберечься от укусов комаров и мух
ЗОЖ
Как быстро справиться с гипертонией
03:33
Как быстро справиться с гипертонией
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение