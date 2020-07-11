«Коронавирус пришел навсегда»

Врач и телеведущий Александр Мясников подвел итоги своего опыта борьбы с коронавирусом. Об этом он высказался в своем Telegram-канале.

Мясников заявил, что COVID-19 будет приходить к людям в качестве вспышек, поэтому надо подготовиться к следующим волнам инфекции. Он также пояснил, что жизни больных коронавирусом почему-то оказывались важнее тех, кто вызывал скорую с инфарктом.

По мнению врача, нужно создать отдельную службу для транспортировки инфекционных больных. По его мнению, скорая не сможет вылечить зараженного, а так, у других людей с заболеваниями отнимают время.

Вторым пунктом для подготовки к следующей вспышке он назвал организацию инфекционных больниц. Сделать это нужно для того, чтобы медицина не рухнула.

Далее медик заявил, что нужно развивать телемедицину в каждой поликлинике, чтобы спасти врачей. Он уверен, что они смогут оказать помощь по видеосвязи.

Четвертым пунктом, по мнению Мясников, нужно изолировать группы риска.

"Мы знаем, что КОВИД тяжело переносит лишь около 15% людей и точно знаем эти группы риска: пожилые, полные, диабетики, гипертоники, другие хроники, заядлые курильщики. Ну и Афро-американцы, Латинос, Азиаты— это про США"

Последним пунктом врач назвал то, что нужно перестать пугать население коронавирусом. Он уверен, что от всех инфекционных болезней спасает сильный иммунитет, поэтому он призвал всех бросать вредные привычки, бороться с ожирением и заниматься спортом.

"Раз новый коронавирус пришёл навсегда, то перестать им пугать население. Наоборот— учить население с ним сосуществовать"