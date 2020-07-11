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Ученые нашли новый фактор, увеличивающий риск смерти от коронавируса 

Елизавета Назарова 1 час назад
Новый фактор в два раза повышает риск смерти от COVID-9
Фото: depositphotos.com
Китайские ученые провели исследование и обнаружили еще один фактор, который повышает риск смерти от коронавируса. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Diabetologia.
Специалисты пришли к выводу, что высокий уровень сахара в крови удваивает риск смерти при коронавирусе. Они изучили анкеты более 600 жителей города Ухань, заболевших коронавирусом в период с 24 января по 10 февраля.
Ученые отметили, что люди с повышенным сахаром в крови в 2,3 раза чаще умирали от осложнений COVID-19, чем другие.
"В этом случае сложно предположить, что все эти люди страдали от ранее необнаруженного диабета, так как общее число больных с высоким уровнем глюкозы приближалось к отметке в 29 процентов, тогда как лишь 12 процентов населения Китая являются диабетиками", — сообщили ученые.
Эксперты добавили, что из-за высокого уровня сахара в крови образуются тромбы и воспаления, а также ухудшается работа сосудов.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Комаровский назвал страшную опасность антибиотиков.
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