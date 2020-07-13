Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

ВОЗ раскрыла сущность «загадочной казахской пневмонии» 

Мира Маркина 2 часа назад
Эксперты ВОЗ раскрыли сущность "загадочной казахской пневмонии".
Не так давно появились слухи, что в Казахстане распространяется болезнь, которая опаснее коронавируса. Однако в ВОЗ заявили, что проблема не в новой болезни, а в том, что в стране недостаточно эффективная диагностика COVID-19.
Так, в официальную статистику по коронавирусу включают только случаи, подтвержденные ПЦР-центрами. В то время, как пневмония, совпадающая по симптомам с COVID-19, в статистику не включается.
А между тем, по словам вице-министра здравоохранения Алексея Цоя, только за одну неделю июля в стране зарегистрировано 56,8 тысяч случаев пневмонии.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о симптомах пневмонии, которые проявляются до кашля.
Коронавирус , Видео , ВОЗ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российское лекарство от COVID-19 оказалось опасным
Российское лекарство от COVID-19 оказалось опасным
Сбежавшая вирусолог рассказала правду о COVID-19
Сбежавшая вирусолог рассказала правду о COVID-19
Первый признак старости, который все игнорируют
Первый признак старости, который все игнорируют
Русский врач из США рассказал о провале их медицины
Русский врач из США рассказал о провале их медицины
Видео
Россиянина обматерили в больнице и выкинули на улицу
00:52
Россиянина обматерили в больнице и выкинули на улицу
Новости
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
02:56
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
Коронавирус
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
«Чёрная смерть» подступила к границам России
08:08
«Чёрная смерть» подступила к границам России
Болезни и лекарства
Как подействовала вакцина от COVID на добровольцев
00:15
Как подействовала вакцина от COVID на добровольцев
Болезни и лекарства
Первый признак старости, который все игнорируют
04:39
Первый признак старости, который все игнорируют
ЗОЖ
Как понять, что у вас метеозависимость
03:30
Как понять, что у вас метеозависимость
ЗОЖ
Копеечные методы избавления от боли в сердце
02:34
Копеечные методы избавления от боли в сердце
Народная медицина ЗОЖ
Что поможет избежать солнечных ожогов в жару
03:23
Что поможет избежать солнечных ожогов в жару
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение