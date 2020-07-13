Эксперты ВОЗ раскрыли сущность "загадочной казахской пневмонии".

Не так давно появились слухи, что в Казахстане распространяется болезнь, которая опаснее коронавируса. Однако в ВОЗ заявили, что проблема не в новой болезни, а в том, что в стране недостаточно эффективная диагностика COVID-19.

Так, в официальную статистику по коронавирусу включают только случаи, подтвержденные ПЦР-центрами. В то время, как пневмония, совпадающая по симптомам с COVID-19, в статистику не включается.

А между тем, по словам вице-министра здравоохранения Алексея Цоя, только за одну неделю июля в стране зарегистрировано 56,8 тысяч случаев пневмонии.