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Симптомы пневмонии, которые проявляются до кашля 

Елизавета Назарова 5 часов назад
Симптомы пневмонии, которые проявляются до кашля
Фото: depositphotos.com
Сама по себе пневмония тоже очень коварна. Она может проявляться в результате осложнения обычной простуды. Ее не всегда легко обнаружить без помощи врача, а симптомы могут проявляться уже после того, как легкие оказываются поражены. "Рамблер" рассказывает, на что нужно обратить внимание, если вы заподозрили у себя пневмонию.

Слабость и низкая температура

Многие уверены, что при заболевании пневмонией температура сразу же повышается, но это не так. Перед тем, как проявляются основные симптомы, на человека накатывает слабость. Если вы хорошо спите, потребляете свою норму калорий и у вас есть физическая нагрузка, но вы все равно чувствуете ужасную усталость, возможно, вас только начинает одолевать заболевание. При этом у человека немного понижается температура: от 35,5 до 36.

Боли в теле

При воспалении могут болеть смежные органы, так как легкие задевают нервные ткани, из-за чего появляются неприятные ощущения. Если вы ощущаете боль в спине слева или справа, это может говорить о том, что у вас развивается односторонняя пневмония. Неприятные ощущения в спине значат, что у человека развивается двусторонняя пневмония. Боль может отдавать в живот, ребра или лопатки. В таком случае симптом помогает локализовать область заболевания. Например, верхняя или нижняя доля легкого.

Изменение цвета кожи

При пневмонии из-за упадка сил человек часто бледнеет или желтеет. Особенно часто этот симптом проявляется на лице. Это происходит из-за того, что в организме ощущается недостаток кислорода, кровь перестает нормально циркулировать. Именно поэтому кожные покровы становятся бледнее.
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