Коронавирус мутировал и его заразность резко выросла

В Китае выяснили, что заразность коронавируса SARS-CoV-2 повысилась на 30% после мутации его ДНК. Такое заявление сделал профессор гонконгской медицинской школы HK Габриэль Леунг.

Ученый известен тем, что консультирует правительство гонконгской автономии по вопросам COVID-19. Леунг считает, что сейчас один зараженный может передать коронавирусную инфекцию еще четырем людям, тогда как еще в марте этот показатель составлял 2,5.

Таким образом, из-за мутации ДНК новый штамм коронавируса увеличил уровень заражения на 30%.

"Это начало устойчивой массовой вспышки вируса, которую мы никогда не видели", — заявил профессор.

При этом он отметил, что никаких данных об увеличении летальности от мутировавшего коронавируса нет.