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Ученые сообщили, что заразность коронавируса после мутации резко возросла 

Диана Товсепова 5 часов назад
Коронавирус мутировал и его заразность резко выросла
Фото: depositphotos.com
В Китае выяснили, что заразность коронавируса SARS-CoV-2 повысилась на 30% после мутации его ДНК. Такое заявление сделал профессор гонконгской медицинской школы HK Габриэль Леунг.
Ученый известен тем, что консультирует правительство гонконгской автономии по вопросам COVID-19. Леунг считает, что сейчас один зараженный может передать коронавирусную инфекцию еще четырем людям, тогда как еще в марте этот показатель составлял 2,5.
Таким образом, из-за мутации ДНК новый штамм коронавируса увеличил уровень заражения на 30%.
"Это начало устойчивой массовой вспышки вируса, которую мы никогда не видели", — заявил профессор.
При этом он отметил, что никаких данных об увеличении летальности от мутировавшего коронавируса нет.
Ранее "Рамблер" сообщал, что рассказал русский врач о состоянии медицины в США во время столкновения с эпидемией.
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