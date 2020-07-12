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Русский врач из США рассказал о провале их медицины во время эпидемии 

Диана Товсепова 5 часов назад
Русский врач из США рассказал о провале их медицины
Фото: depositphotos.com
Американская медицина оказалась не готова к эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом в беседе с журналистом RT рассказал российский врач-реаниматолог Евгений Пинелис, работающий в Бруклинской центральной больнице.
«Очень многих это потрясло. Включая тех, кто был здесь и во время терактов 11 сентября. На восемь миллионов жителей [Нью-Йорка] — что-то в районе одной тысячи реанимационных коек», — рассказал медик.
Врач объяснил, что на пике эпидемии у врачей не хватало тест-систем и им приходилось выявлять коронавирус лишь по симптомам.
Медик подчеркнул, что американская система здравоохранения не приспособлена к серьезным потрясениям. А малоимущее население пострадало от пандемии больше всего, потому как менее серьезно отнеслось к мерам властей, и не имя возможности работать удаленно, было вынуждено перемещаться по городу.
Ранее "Рамблер" сообщал о числе зараженных в США.
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