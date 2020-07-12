Русский врач из США рассказал о провале их медицины

Американская медицина оказалась не готова к эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом в беседе с журналистом RT рассказал российский врач-реаниматолог Евгений Пинелис, работающий в Бруклинской центральной больнице.

«Очень многих это потрясло. Включая тех, кто был здесь и во время терактов 11 сентября. На восемь миллионов жителей [Нью-Йорка] — что-то в районе одной тысячи реанимационных коек», — рассказал медик.

Врач объяснил, что на пике эпидемии у врачей не хватало тест-систем и им приходилось выявлять коронавирус лишь по симптомам.

Медик подчеркнул, что американская система здравоохранения не приспособлена к серьезным потрясениям. А малоимущее население пострадало от пандемии больше всего, потому как менее серьезно отнеслось к мерам властей, и не имя возможности работать удаленно, было вынуждено перемещаться по городу.