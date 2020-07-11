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В России выявили 6 611 новых случаев коронавируса 

Елизавета Назарова 2 часа назад
В России выявили 6 611 новых случаев коронавируса
Фото: РИА Новости
6 611 человек, инфицированных коронавирусом, выявили в России за минувшие сутки. Об этом сообщает оперативный штаб.
Таким образом, общее число зараженных в РФ составило 720 547. Новые случаи были выявлены в 83 регионах. Больше всего — в Москве (678), Санкт-Петербурге (296) и Свердловской области (280).
Отмечается, что в 26,7% люди не имели клинических проявлений болезни.
За сутки в России скончались 188 человек с коронавирусом, выздоровели — 8 378. За все время эпидемии зафиксировано 11 205 летальных исходов, выздоровели 497 446 человек.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в мире было зафиксировано рекордное количество случаев коронавируса.
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