В России выявили 6 611 новых случаев коронавируса 

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6 611 человек, инфицированных коронавирусом, выявили в России за минувшие сутки. Об этом сообщает оперативный штаб.

Таким образом, общее число зараженных в РФ составило 720 547. Новые случаи были выявлены в 83 регионах. Больше всего — в Москве (678), Санкт-Петербурге (296) и Свердловской области (280).

Отмечается, что в 26,7% люди не имели клинических проявлений болезни.

За сутки в России скончались 188 человек с коронавирусом, выздоровели — 8 378. За все время эпидемии зафиксировано 11 205 летальных исходов, выздоровели 497 446 человек.