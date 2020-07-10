Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Прошедшие сутки стали рекордными по числу заражений коронавирусом в мире 

Анастасия Иванова 1 час назад
Прошедшие сутки стали рекордными по числу заражений
Фото: depositphotos.com
Прошедшие сутки стали рекордными по числу заражений коронавирусом SARS-CoV-2 в мире. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.
За прошлый день во всем мире выявили 228,1 тысячи новых инфицированных коронавирусом. Предыдущий рекорд был установлен 4 июля.
Наибольшее число зараженных зафиксирована в США, Бразилии, Индии и ЮАР.
Отмечается, что при этом число смертей находится на том же уровне — около пяти тысяч людей в сутки.
По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире насчитывается более 12,3 миллиона случаев заражения коронавирусом.
Ранее «Рамблер» писал о том, что ученые подтвердили эффективность средства от COVID-19.
Видео дня. Первый признак старости, который все игнорируют
Коронавирус
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Простой тест, который определит степень алкоголизма
Простой тест, который определит степень алкоголизма
Первый признак старости, который все игнорируют
Первый признак старости, который все игнорируют
Мясников рассказал, как защититься от бубонной чумы
Мясников рассказал, как защититься от бубонной чумы
«Правительство снова закрывает страну на карантин»
«Правительство снова закрывает страну на карантин»
Видео
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
02:56
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
Коронавирус
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Как подействовала вакцина от COVID на добровольцев
00:15
Как подействовала вакцина от COVID на добровольцев
Болезни и лекарства
Первый признак старости, который все игнорируют
04:39
Первый признак старости, который все игнорируют
ЗОЖ
Как понять, что у вас метеозависимость
03:30
Как понять, что у вас метеозависимость
ЗОЖ
Копеечные методы избавления от боли в сердце
02:34
Копеечные методы избавления от боли в сердце
Народная медицина ЗОЖ
Что поможет избежать солнечных ожогов в жару
03:23
Что поможет избежать солнечных ожогов в жару
ЗОЖ
Как уберечься от укусов комаров и мух
07:07
Как уберечься от укусов комаров и мух
ЗОЖ
Как быстро справиться с гипертонией
03:33
Как быстро справиться с гипертонией
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение