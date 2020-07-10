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Прошедшие сутки стали рекордными по числу заражений коронавирусом SARS-CoV-2 в мире. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

За прошлый день во всем мире выявили 228,1 тысячи новых инфицированных коронавирусом. Предыдущий рекорд был установлен 4 июля.

Наибольшее число зараженных зафиксирована в США, Бразилии, Индии и ЮАР.

Отмечается, что при этом число смертей находится на том же уровне — около пяти тысяч людей в сутки.

По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире насчитывается более 12,3 миллиона случаев заражения коронавирусом.