Выяснилось, что одобренное Минздравом РФ лекарство от коронавируса "Авифавир", оказалось опасным для беременных женщин.

Так, вирусолог и профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн, объяснил, что раньше этот препарат использовался как снотворное и приводил к рождению детей с генетическими отклонениями.

Профессор отметил, что препарат синтезировали почти 20 лет назад на основе японского "Фавипиравира", который не показал особой активности и был отправлен из Японии в другие государства.

"Его синтезировали и под измененными названиями выпустили дженерики… Это лекарство очень опасно для беременных женщин. Оно действует в этом отношении как известный препарат талидомид, который в начале 60-х применялся как снотворное", — объяснил вирусолог.

Он отметил, что в Японии специалисты выявили неэффективность этого препарата при лечении коронавируса, и эти выводы стоит учитывать в России, потому как "они полностью относятся и к нашему препарату.

СМИ отмечают, что правительство Японии не выводит это лекарство на рынок из-за побочных эффектов и придерживает его на случай эпидемии гриппа.