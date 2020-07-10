Выяснилось, что одобренное Минздравом РФ лекарство от коронавируса "Авифавир", оказалось опасным для беременных женщин.
Так, вирусолог и профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн, объяснил, что раньше этот препарат использовался как снотворное и приводил к рождению детей с генетическими отклонениями.
Профессор отметил, что препарат синтезировали почти 20 лет назад на основе японского "Фавипиравира", который не показал особой активности и был отправлен из Японии в другие государства.
"Его синтезировали и под измененными названиями выпустили дженерики… Это лекарство очень опасно для беременных женщин. Оно действует в этом отношении как известный препарат талидомид, который в начале 60-х применялся как снотворное", — объяснил вирусолог.
Он отметил, что в Японии специалисты выявили неэффективность этого препарата при лечении коронавируса, и эти выводы стоит учитывать в России, потому как "они полностью относятся и к нашему препарату.
СМИ отмечают, что правительство Японии не выводит это лекарство на рынок из-за побочных эффектов и придерживает его на случай эпидемии гриппа.
"Авифавир" является не только первым антивирусным препаратом, зарегистрированным против коронавируса в России, но и, возможно, самым многообещающим лекарством против COVID-19 в мире", — заявлял ранее генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
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