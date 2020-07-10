В новых рекомендациях Роспотребнадзора говорится, что подтверждений передачи COVID-19 в открытых водоемах к настоящему моменту нет.

"Открытые водоемы не могут считаться источником передачи новой коронавирусной инфекции, поскольку вода подвергается воздействию большого количества солнечных лучей, которые губительны для вируса. Подтверждений того, что COVID-19, который передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, может распространяться через воду, на сегодняшний день нет", — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

При этим Роспотребнадзор напомнил, что отдыхающие могут столкнуться с другими опасностями — лямблиоз, отцеркариз, лептоспироз, ротавирус, гепатиты А и Е. Поэтому рекоммендуется уточнять на сайте Роспотребнадзора, пригоден ли водоем для купания. Однако в любом случае не стоит пить из водоемов воду. мыть овощи или посуду, а после купания отдыхающим советуют принимать душ. Загорать при этом, как напомнило ведомство, лучше в утром или после обеда.