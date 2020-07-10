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«Мы пока в начале глобальной пандемии»: блогер отреагировала на прогнозы ВОЗ 

Диана Товсепова 51 минуту назад
«Ж*** еще впереди»: ожидает ли РФ второй карантин
Фото: depositphotos.com
Скандальный блогер Лена Миро прокомментировала последние сообщения ВОЗ и главного эксперта по борьбе с коронавирусной инфекцией в США Энтони Фаучи, который заявил, что мир пока только в начале глобальной пандемии.
При этом ВОЗ предположила, что в России может начаться еще один карантин
"Если не будет соблюдаться физическая дистанция, если начнут расти случаи — другого способа просто не будет", — заявляла представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.
В Сети возмущены тем, что самоизоляция в РФ соблюдалась не всеми, а сейчас мало кто соблюдает правила безопасности.
"Если не будет? Так никто ее и не соблюдает. Люди словно забыли о пандемии — вот каждый ответьте: лично ты соблюдаешь дистанцию? Носишь маску? Перчатки? Сидишь дома, избегая общественных мест?
Даже если принять во внимание официальную статистку по России — это 500+ новых случаев в Москве и больше 6 тысяч по всей стране.
Каждый день. И ещё плюс — 100-200 покойников ежедневно.
Куда делась пандемия? Ж*** еще впереди…", — пишет в своем блоге Лена Миро.
Многие переживают, переживет ли страна эту ситуацию с экономической точки зрения, ведь еще 1-2 месяца карантина крайне негативно скажутся на каждом.
Ранее "Рамблер" сообщал о главных факторах смерти от COVID-19.
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Комментарии 1
Коронавирус , Мелита Вуйнович , Лена Миро , Энтони Фаучи , ВОЗ
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