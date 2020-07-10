«Ж*** еще впереди»: ожидает ли РФ второй карантин

Скандальный блогер Лена Миро прокомментировала последние сообщения ВОЗ и главного эксперта по борьбе с коронавирусной инфекцией в США Энтони Фаучи , который заявил, что мир пока только в начале глобальной пандемии.

При этом ВОЗ предположила, что в России может начаться еще один карантин

"Если не будет соблюдаться физическая дистанция, если начнут расти случаи — другого способа просто не будет", — заявляла представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

В Сети возмущены тем, что самоизоляция в РФ соблюдалась не всеми, а сейчас мало кто соблюдает правила безопасности.

"Если не будет? Так никто ее и не соблюдает. Люди словно забыли о пандемии — вот каждый ответьте: лично ты соблюдаешь дистанцию? Носишь маску? Перчатки? Сидишь дома, избегая общественных мест?

Даже если принять во внимание официальную статистку по России — это 500+ новых случаев в Москве и больше 6 тысяч по всей стране.

Каждый день. И ещё плюс — 100-200 покойников ежедневно.

Куда делась пандемия? Ж*** еще впереди…", — пишет в своем блоге Лена Миро.

Многие переживают, переживет ли страна эту ситуацию с экономической точки зрения, ведь еще 1-2 месяца карантина крайне негативно скажутся на каждом.