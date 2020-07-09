Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Опубликована новая статистика по коронавирусу в России 

Стелла Шмель 5 часов назад
Опубликована свежая статистика по COVID-19 в РФ
Фото: depositphotos.com
Стало известно количество новых случаев коронавируса в России. Статистику опубликовал Оперштаб.
По данным на 9 ибля за последние сутки было выявлено 6 509 новых случаев коронавируса в 85 регионах России. У 27,3% заболевших не было клинических проявлений недуга. 176 летальных исходов зафиксировано.
Также полностью выздоровело 8 805 человек.
По регионам новые случаи распределились следующим образом:
стопкоронавирус.рф
Ранее "Рамблер" писал, что ученые научились предсказывать тяжелое течение COVID-19.
Видео дня. Как быстро справиться с гипертонией
Коронавирус
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Орган, который на самом деле определяет сроки жизни
Орган, который на самом деле определяет сроки жизни
Как понять, что ваша печень тихо умирает
Как понять, что ваша печень тихо умирает
Мясников развеял мифы о здоровом образе жизни
Мясников развеял мифы о здоровом образе жизни
Россиянам раскрыли способ не заразиться чумой
Россиянам раскрыли способ не заразиться чумой
Видео
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
02:56
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
Коронавирус
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Как понять, что у вас метеозависимость
03:30
Как понять, что у вас метеозависимость
ЗОЖ
Копеечные методы избавления от боли в сердце
02:34
Копеечные методы избавления от боли в сердце
Народная медицина ЗОЖ
Что поможет избежать солнечных ожогов в жару
03:23
Что поможет избежать солнечных ожогов в жару
ЗОЖ
Как уберечься от укусов комаров и мух
07:07
Как уберечься от укусов комаров и мух
ЗОЖ
Как быстро справиться с гипертонией
03:33
Как быстро справиться с гипертонией
Болезни и лекарства
Почему нестерпимо чешется место укуса комара
07:07
Почему нестерпимо чешется место укуса комара
ЗОЖ
Названы продукты, эффективно укрепляющие суставы
03:38
Названы продукты, эффективно укрепляющие суставы
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение