Опубликована свежая статистика по COVID-19 в РФ

Стало известно количество новых случаев коронавируса в России. Статистику опубликовал Оперштаб.

По данным на 9 ибля за последние сутки было выявлено 6 509 новых случаев коронавируса в 85 регионах России. У 27,3% заболевших не было клинических проявлений недуга. 176 летальных исходов зафиксировано.

Также полностью выздоровело 8 805 человек.

По регионам новые случаи распределились следующим образом: