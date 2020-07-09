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Ученые научились предсказывать тяжелое течение COVID-19 

Стелла Шмель 3 часа назад
Тяжелое течение COVID-19 научились предсказывать
Фото: depositphotos.com
Стало известно, как можно предсказать, будет ли течение коронавирусной инфекции тяжелым для пациента. Ученые из Китая провели исследования и выяснили, что для этого нужно провести два теста на старте заболевания: ПЦР (полимеразной цепной реакции, показывающей наличие генома возбудителя болезни) и ИФА (иммуноферментном анализе или анализе на антитела). Об этом сообщает издание "Известия".
Оказалось, что у пациентов, склонных к тяжелому течению COVID-19, наблюдается поздняя выработка антител типа IgM. Эти антитела в ходе течения болезни типичны для 82% пациентов, остальные же переносят инфекцию тяжело именно из-за их отсутствия.
Таким образом спрогнозировать течение возможно с помощью выявления наличия инфекции, а затем и антител к ней.
Правда, российские ученые к выводу китайских коллег отнеслись с настороженностью. Как сказала старший научный сотрудник Института Х-Вio Тюменского госуниверситета Мария Орлова, методика представляет большой интерес, но требует более масштабных исследований.
Ранее "Рамблер" писал, что ученые раскрыли опасность коронавируса для мозга.
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Коронавирус , Мария Орлова
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