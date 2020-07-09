Тяжелое течение COVID-19 научились предсказывать

Стало известно, как можно предсказать, будет ли течение коронавирусной инфекции тяжелым для пациента. Ученые из Китая провели исследования и выяснили, что для этого нужно провести два теста на старте заболевания: ПЦР (полимеразной цепной реакции, показывающей наличие генома возбудителя болезни) и ИФА (иммуноферментном анализе или анализе на антитела). Об этом сообщает издание "Известия".

Оказалось, что у пациентов, склонных к тяжелому течению COVID-19, наблюдается поздняя выработка антител типа IgM. Эти антитела в ходе течения болезни типичны для 82% пациентов, остальные же переносят инфекцию тяжело именно из-за их отсутствия.

Таким образом спрогнозировать течение возможно с помощью выявления наличия инфекции, а затем и антител к ней.