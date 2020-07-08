Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ученые раскрыли опасность коронавируса для мозга 

Анастасия Иванова 1 час назад
Ученые раскрыли опасность коронавируса для мозга
Фото: depositphotos.com
Ученые из Университетского колледжа Лондона выяснили, чем коронавирус опасен для мозга. Научная статья опубликована в журнале Brain.
По словам специалистов, коронавирус может приводить к таким осложнениям у пациентов, как бред, инсульт, повреждение нервов и воспаление головного мозга.
Ученые обнаружили редкое и иногда смертельное состояние — острый диссеминированный энцефаломиелит (ADEM). У некоторых пациентов с COVID-19 нет респираторных симптомов, но есть неврологические расстройства. Эксперты сравнили это со вспышками летаргического энцефалита в 20-х и 30-х годах XX века после пандемии гриппа 1918 года.
Специалисты изучили симптомы 43 человек с коронавирусом в возрасте от 16 до 85 лет. В результате было выявлено 10 случаев временной дисфункции мозга, 12 случаев воспаления мозга, девять из которых — это острый диссеминированный энцефаломиелит. В основном, это состояние встречается у детей.
Также ученые зафиксировали восемь инсультов и восемь повреждений нервов, связанных с синдромом Гийена-Барре.
Однако исследователи не обнаружили SARS-CoV-2 в спинномозговой жидкости. Это говорит о том, что вирус не воздействует на мозг непосредственно.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Минздрав одобрил еще один препарат от коронавируса.
Видео дня. Почему нестерпимо чешется место укуса комара
Комментарии
Коронавирус , Минздрав РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минздрав одобрил еще один препарат от коронавируса
Минздрав одобрил еще один препарат от коронавируса
Раскрыта реальная опасность коронавируса для мозга
Раскрыта реальная опасность коронавируса для мозга
Кабмин разработает меры в случае второй волны COVID-19
Кабмин разработает меры в случае второй волны COVID-19
Число зараженных COVID-19 в США превысило 3 млн
Число зараженных COVID-19 в США превысило 3 млн
Видео
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
02:56
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
Коронавирус
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Что поможет избежать солнечных ожогов в жару
03:23
Что поможет избежать солнечных ожогов в жару
ЗОЖ
Как уберечься от укусов комаров и мух
07:07
Как уберечься от укусов комаров и мух
ЗОЖ
Как быстро справиться с гипертонией
03:33
Как быстро справиться с гипертонией
Болезни и лекарства
Почему нестерпимо чешется место укуса комара
07:07
Почему нестерпимо чешется место укуса комара
ЗОЖ
Названы продукты, эффективно укрепляющие суставы
03:38
Названы продукты, эффективно укрепляющие суставы
Болезни и лекарства
Грозит ли России «чёрная смерть» из Китая
01:16
Грозит ли России «чёрная смерть» из Китая
Болезни и лекарства
Кому грозит цистит
03:49
Кому грозит цистит
Болезни и лекарства ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение