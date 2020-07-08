Ученые раскрыли опасность коронавируса для мозга 

Ученые из Университетского колледжа Лондона выяснили, чем коронавирус опасен для мозга. Научная статья опубликована в журнале Brain.

По словам специалистов, коронавирус может приводить к таким осложнениям у пациентов, как бред, инсульт, повреждение нервов и воспаление головного мозга.

Ученые обнаружили редкое и иногда смертельное состояние — острый диссеминированный энцефаломиелит (ADEM). У некоторых пациентов с COVID-19 нет респираторных симптомов, но есть неврологические расстройства. Эксперты сравнили это со вспышками летаргического энцефалита в 20-х и 30-х годах XX века после пандемии гриппа 1918 года.

Специалисты изучили симптомы 43 человек с коронавирусом в возрасте от 16 до 85 лет. В результате было выявлено 10 случаев временной дисфункции мозга, 12 случаев воспаления мозга, девять из которых — это острый диссеминированный энцефаломиелит. В основном, это состояние встречается у детей.

Также ученые зафиксировали восемь инсультов и восемь повреждений нервов, связанных с синдромом Гийена-Барре.

Однако исследователи не обнаружили SARS-CoV-2 в спинномозговой жидкости. Это говорит о том, что вирус не воздействует на мозг непосредственно.