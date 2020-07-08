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Минздрав одобрил еще один препарат от коронавируса 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Минздрав одобрил еще один препарат от коронавируса
Фото: РИА Новости
Министерство здравоохранения России одобрило еще один препарат от коронавирусной инфекции. Им оказалось лекарство "Коронавир", разработанное компанией "Р-Фарм". Об этом сообщает РИА Новости.
"Коронавир" стал третьим одобренным препаратом от COVID-19 в России. Помимо него, в список Минздрава вошли лекарства "Авифавиром" (производство РФПИ и "ХимРар") и "Арепливиром" компании "Промомед".
Препарат "Коронавир" можно применять только в стационарных условиях. Он противопоказан лицам в возрасте до 18 лет, при беременности, в период грудного вскармливания, а также при тяжелой почечной и печеночной недостаточности.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в России выявлено 6 562 новых случаев COVID-19.
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Коронавирус , Минздрав РФ , Р-Фарм , Российский фонд прямых инвестиций
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