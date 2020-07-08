Минздрав одобрил еще один препарат от коронавируса 

"Коронавир" стал третьим одобренным препаратом от COVID-19 в России. Помимо него, в список Минздрава вошли лекарства "Авифавиром" (производство РФПИ и "ХимРар") и "Арепливиром" компании "Промомед".

Препарат "Коронавир" можно применять только в стационарных условиях. Он противопоказан лицам в возрасте до 18 лет, при беременности, в период грудного вскармливания, а также при тяжелой почечной и печеночной недостаточности.