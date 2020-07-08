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В России выявлено 6 562 новых случаев коронавируса 

Мира Маркина 2 часа назад
В России выявлено 6 562 новых случаев COVID-19
Фото: depositphotos.com
6 562 новых случаев коронавируса в 84 регионах зафиксировано в России за прошедшие сутки. Из них 27,6% не имели клинических проявлений болезни. Об этом сообщает Оперштаб Москвы.
стопкоронавирус.рф
Зафиксировано 173 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровел 8 631 человек.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 700 792 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 10 667 летальных исходов, выздоровели 472 511 человек.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что ВОЗ высказалась о передаче коронавируса по воздуху.
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Коронавирус , ВОЗ
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