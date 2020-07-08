В России выявлено 6 562 новых случаев COVID-19

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6 562 новых случаев коронавируса в 84 регионах зафиксировано в России за прошедшие сутки. Из них 27,6% не имели клинических проявлений болезни. Об этом сообщает Оперштаб Москвы.

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Зафиксировано 173 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровел 8 631 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 700 792 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 10 667 летальных исходов, выздоровели 472 511 человек.