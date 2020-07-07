ВОЗ высказалась о передаче коронавируса по воздуху 

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) дали комментарий относительно информации о том, что коронавирус может передаваться по воздуху. Как сообщил технический экксперт ВОЗ Бенедетта Аллегранци в беседе с РИА Новости, в организации придерживаются мнения, чито инфекция может передаваться по воздуху. Вероятность воздушной передачи коронавируса присутствует в первую в общественных местах с плохой проветриваемостью и при большом скоплении людей. Но для официального подтверждения этой теории, как отметила Аллегранци, следует собрать больше информации.
Ранее "Рамблер" писал, что ученые выяснили, почему второй волны COVID-19 не случится.