Что защищает некоторых людей от коронавируса

Если коротко охарактеризовать итоги коронавируса, то мы получим такую картину: одни пациенты переносят COVID-19 в тяжелой форме, это грозит серьезным поражением легких, возможен летальный исход. Другие выздоравливают, в их крови вырабатываются антитела, которые позволяют не заболеть вновь.

В таком случае плазма человека, переболевшего вирусом, может помочь вылечить более тяжелых больных. Но существуют и те, кто даже находясь в контакте с больными, не заболел.

Возникает вопрос, что помогает людям не поддаться новому вирусу. Ученые предположили, что в качестве защиты может выступать клеточный иммунитет. «Рамблер» рассказывает, как это работает.

В начале пандемии считалось, что в борьбе с коронавирусом помогают исключительно вырабатывающиеся в ходе болезни антитела. Известно, что со временем их жизненный цикл снижается. Количество антител в крови начинает падать примерно через полгода-год после встречи с инфекцией. По этой логике, количество заболевших должно было расти до тех пор, пока у каждого переболевшего не сформировался бы свой иммунитет. Но во многих случаях этого не происходит. Соответственно, с вирусом помогает бороться что-то еще.

«Если учитывать совершенно небольшую статистику в 700 новых заражений коронавирусом в Москве, то можно предположить, что у большинства людей уже есть иммунитет к COVID-19», — таким мнением поделился вирусолог Павел Волчков.

С разницей в несколько месяцев группы шведских и немецких ученых опубликовали результаты исследований о формирования иммунyых клеток на порталах BioRxiv и MedRxiv. В работ обе группы пришли к выводу, что иногда от коронавируса защищают не антитела (гуморальный иммунитет), а Т-лимфоциты — клеточный иммунитет. Как это работает?

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Клетки-макрофаги «поедают» патоген, а фрагменты его белков затем размещают на своей мембране. Их распознают Т-клетки с помощью особых рецепторов. Этот процесс способствует иммунному ответу. Оказывается, у некоторых Т-клетки уже умеют правильно реагировать на разные виды коронавируса, которые наиболее часто поражают человека, а именно HcoV-OC43, HcoV-NL63 и SARS-CoV-2. Этим и объясняется тот факт, что некоторые люди легче других переносят COVID-19 или болеют бессимптомно.

Это открытие дает основание полагать, что второй волны коронавируса не случится.