6 611 новых случаев коронавируса выявлено в России 

6 611 новых случаев COVID-19 в 85 регионах выявлено за последние сутки. Из них 28,8% не имели клинических проявлений болезни.
стопкоронавирус.рф
За сутки зафиксировано 135 летальных исходов, полностью выздоровели 3 579 человек.
Таким образом, всего на сегодняшний день в России выявлено 687 862 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 10 296 летальных исходов, выздоровели 454 329 человек.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Билл Гейтс назвал главные способы борьбы с коронавирусом.