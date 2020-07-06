6 611 новых случаев коронавируса выявлено в России 

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6 611 новых случаев COVID-19 в 85 регионах выявлено за последние сутки. Из них 28,8% не имели клинических проявлений болезни.

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За сутки зафиксировано 135 летальных исходов, полностью выздоровели 3 579 человек.

Таким образом, всего на сегодняшний день в России выявлено 687 862 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 10 296 летальных исходов, выздоровели 454 329 человек.