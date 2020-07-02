Билл Гейтс назвал главные способы борьбы с COVID-19

Один из создателей Microsoft Билл Гейтс рассказал о методах борьбы с коронавирусом в интервью изданию Fast Company.

Филантроп сообщил, что для эффективной борьбы с COVID-19 его благотворительный фонд опирается на четыре фактора — вакцинация, создание диагностических техник, разработка новых методов лечения и поиск решений для защиты уязвимых групп населения. Миллиардер надеется, что действующая вакцина будет готова к 2021 году.

"Моя мечта — получить 14 миллиардов доз вакцины и просто сразу открыть к ней доступ для всех" — заявил предприниматель.

По его словам, в недостаточном уровне сопротивления общества коронавирусу виноваты мировые лидеры и различные эксперты, которые распространяют недостоверные данные о заболевании.

"К сожалению, цифровые медиа, вероятно, внесли свой вклад в распространение того, что я считаю безумными идеями" — полагает Гейтс.

Кроме того, миллиардер переживает, что его имя некоторые связывают с фейками об умышленном создании SARS-CoV-2.

"Слухи имеют форму заговора и мое имя даже упоминается в центре некоторых конспирологических теорий, и это немного пугает" — признает бизнесмен, подчеркивая, что не желает никому оказаться в подобной ситуации.

Некоторые американцы до сих пор придерживаются мнения, что Билл Гейтс намерен чипировать людей с помощью прививок, в чем уверены 44% республиканцев и 19% демократов.