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Билл Гейтс назвал главные способы борьбы с коронавирусом 

Мария Сергеева 45 минут назад
Билл Гейтс назвал главные способы борьбы с COVID-19
Фото: Greg Rubenstein
Один из создателей Microsoft Билл Гейтс рассказал о методах борьбы с коронавирусом в интервью изданию Fast Company.
Филантроп сообщил, что для эффективной борьбы с COVID-19 его благотворительный фонд опирается на четыре фактора — вакцинация, создание диагностических техник, разработка новых методов лечения и поиск решений для защиты уязвимых групп населения. Миллиардер надеется, что действующая вакцина будет готова к 2021 году.
"Моя мечта — получить 14 миллиардов доз вакцины и просто сразу открыть к ней доступ для всех" — заявил предприниматель.
По его словам, в недостаточном уровне сопротивления общества коронавирусу виноваты мировые лидеры и различные эксперты, которые распространяют недостоверные данные о заболевании.
"К сожалению, цифровые медиа, вероятно, внесли свой вклад в распространение того, что я считаю безумными идеями" — полагает Гейтс.
Кроме того, миллиардер переживает, что его имя некоторые связывают с фейками об умышленном создании SARS-CoV-2.
"Слухи имеют форму заговора и мое имя даже упоминается в центре некоторых конспирологических теорий, и это немного пугает" — признает бизнесмен, подчеркивая, что не желает никому оказаться в подобной ситуации.
Некоторые американцы до сих пор придерживаются мнения, что Билл Гейтс намерен чипировать людей с помощью прививок, в чем уверены 44% республиканцев и 19% демократов.
"Я никогда не занимался какими-либо вещами наподобие микрочипов. Это так трудно отрицать, потому что это очень глупо и странно" — ранее высказывался на этот счет филантроп.
Ранее "Рамблер" писал о том, что врач из Коммунарки объяснил, когда нужно делать КТ легких.
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Комментарии 2
Коронавирус , Билл Гейтс , Microsoft
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