Старший научный сотрудник Оксфордского Центра доказательной медицины Том Джефферсон озвучил новую версию происхождения COVID-19. Подробнее о ней эксперт рассказал в беседе с The Daily Telegraph.

По мнению ученого, SARS-CoV-2 не вышел из лаборатории в Ухане, — он в течение долгого времени находился по всему миру в спящем состоянии.

«Я думаю, что вирус уже был здесь, и под "здесь" я понимаю "везде". Вполне возможно, мы имеем дело со спящим вирусом, который был активирован условиями окружающей среды»,

— пояснил специалист.

В доказательство своей теории эксперт привел исследования, проведенные учеными из разных стран. К примеру, испанские эпидемиологи сообщали о том, что новый коронавирус был обнаружен в сточных водах Барселоны еще в марте 2019 года. Его следы также были найдены в Милане и Турине в декабре 2019-го и в бразильском Флорианополисе в ноябре того же года.

Помимо прочего, Джефферсон провел аналогии с "испанкой", которая с 1918-го по 1920-й унесла жизни до 100 миллионов человек. По данным эксперта, от испанского гриппа в 1918 году погиб каждый третий житель Западного Самоа, хотя у населения не было никаких контактов с окружающим миром.

«Объяснение этого может заключаться в том, что эти возбудители ниоткуда не приходят и никуда не уходят. Они всегда здесь и иногда что-то активирует их, может быть, плотность мирового населения или условия окружающей среды»,

— заключил специалист.